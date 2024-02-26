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Yeğen dehşeti! Amcasını döve döve öldürdü

Yeğen dehşeti! Amcasını döve döve öldürdü
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde M.U. (28), mirasın eşit dağıtılmadığı gerekçesiyle tartıştığı amcasını döverek öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyşehir'in Gökçekuyu Mahallesi'nde meydana geldi. M.U., aralarında daha önce miras nedeniyle husumet bulunan amcası F.U.'nun (64) evine gitti. U., burada amcası ile mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştı. M.U., tekme ve yumrukla amcasını darbederek olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesler üzerine dışarı çıkan komşuları, F.U.'ı kanlar içerisinde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. F.U., sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. U.'nun cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Olayın ardından kaçan M.U., saklandığı evinde gözaltına alındı. U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA

Etiketler konya beyşehir miras tartışması kavga döverek öldürdü
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