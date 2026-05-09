Yeniden Refah Partili isim alacak verecek tartışmasında öldürüldü

Konya'da tüfek atölyesi işleten ve Yeniden Refah Partisi Mahalle Başkanı olduğu öğrenilen bir kişi borç meselesi yüzünden tartıştığı grup tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi, dün gece saat 23.50 sıralarında silah sesleriyle yankılandı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek bir can aldı.

Kaçmaya Çalışırken Vuruldu

Huğlu Mahallesi’nde tüfek atölyesi sahibi olan ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Huğlu Mahalle Başkanlığı görevini yürüten N.S., borç meselesi iddiasıyla bir grup şahısla karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma büyüyünce, N.S. olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce arkasından tüfekle ateş açıldı.

Hastanede Acı Haber Geldi

Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan ve kanlar içerisinde yere yığılan N.S., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

3 Kişi Kıskıvrak Yakalandı

Cinayetin ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan Jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, jandarma bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Acı haberin ardından Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı Muhittin Kazan, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Kazan mesajında, "Kıymetli dava arkadaşımız N.S., Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

DHA