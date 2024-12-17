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Yine aynı yer: 2 arkadaş tel çitin kopmasıyla feci şekilde can verdi

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İstanbul Bayrampaşa'da yaslandıkları tel çitin kopmasıyla 10 metre yükseklikten düşen iki arkadaş hayatını kaybetti. Aynı yerde geçen sene çitin kopması sonucu düşen 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.B. ile H.D. içki içmek için buluştu. Demir çitlere yaslanarak sohbet etmeye başlayan iki arkadaş, çürümüş çitlerin kopmasıyla 10 metre yükseklikten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri U.B.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.D.'yi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

İstanbul Bayrampaşa'da yaslandıkları tel çitin kopmasıyla 10 metre yükseklikten düşen iki arkadaş hayatını kaybetti. Aynı yerde geçen sene çitin kopması sonucu düşen 1 kişi hayatını kaybetmişti.

AYNI YERDE AYNI ŞEKİLDE 3'ÜNCÜ ÖLÜM

Öte yandan aynı yerde 23 Eylül 2023 tarihinde A.T. isimli bir kişi de direksiyon sınavını beklediği esnada çitlere yaslanmış ve çitlerin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti. Olay anını ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetmişti.

Olayın mahallede yaşayan Ayşe U., "Geçen sene de aynı olay gerçekleşmişti. Noter bir abimiz çitlerin orada beklerken sırtını yaslayınca yere düşüp hayatını kaybetmişti. Dün gece de aynı şekilde gerçekleşmiş. İki kişi hayatını kaybetti. Bir an önce bir önlem alınması gerekiyor. Bu şekilde çok can kaybedeceğiz. Buralar yoğun bölge. Bizlerde bazen çıkıyoruz. Hepimizin hayatı tehlikede. Ne olacağını bilmiyoruz. Sürücü kursları her hafta burada zaten. Her an bu şekilde biri hayatını kaybedebilir. Bir an önce bir çözüme kavuşması gerekiyor. Bu şekilde gelip bir tel takıp bu şekilde çekip gitmemeleri gerekiyor. Sağlam bir şekilde önlem alınması lazım" dedi.

DHA

Etiketler bayrampaşa tel çit
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