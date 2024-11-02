Yine bir eski eş vahşeti, yine bir kadın cinayeti: Bir kadın, bir anne daha katledildi

Konya'da 25 yaşındaki 3 çocuk annesi genç kadın, eski eşi tarafından boş arazide bıçaklanarak öldürüldü. Cani eski eşin, genç kadını "konuşmak istiyorum" diyerek çağırdığı öğrenildi.

Olay, 15.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylasında meydana geldi.

İddiaya göre, kent merkezinde oturan M.U., bir süre önce boşandığı B.K.’nın yaşadığı eve gitti. M.U., aracına aldığı B.K.’yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. M.U., çıkan tartışma sonrası önce B.K.’yı, ardından da kendini bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan M.U. ise yapılan ilk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boşanan çiftin 3 yaşında 1 erkek çocukları olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA