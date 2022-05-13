Yine ''Bitcoin'' intiharı! 23 yaşındaki genç intihar etti!

Türkiye'de kripto para intiharlarında bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da emlakçılık yapan 23 yaşındaki genç, sattığı evin parasını kripto para borsasında batırınca tabancayla intihar etti.

Dün 17: 00 sıralarında Esenyurt Örnek mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana gelen olayda emlak işiyle uğraşan Eyüp Ç. yaklaşık bir yıl önce kendine ait daireyi satarak kripto para borsasına girdi. Yaklaşık 600 bin TL ile borsaya giren Ç. için ilk dönemler oldukça kazançlı geçti. Ancak geçtiğimiz günlerde büyük çöküş yaşayan kripto para piyasasında ciddi kayıplar yaşandı.

600 BİN LİRA KAYBETTİ

600 bin TL yatırımını hemen hemen sıfırlayan Ç., ailesiyle de ters düştü. Büyük bunalıma giren genç, dün akşam üzeri sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bırakarak intihar etti.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın yaşandığı sitenin 2'nci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu.

"DAİRESİNİ KRİPTO PARAYA YATIRMIŞ"

Eyüp Ç.'nin cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Olayın yaşandığı yerde mahalle sakini olan Baran Ç., "Kripto paradan dolayı adam zarar etmiş. Dairesini kripto paraya yatırmış. Zarar edince, üzerine ailevi problemler de eklenmiş. Silahla intihar etmiş diye duyduk" dedi.

İHA