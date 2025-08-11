Yine ciğerlerimiz yanıyor! 10 ilde peş peşe orman yangını

Aydın, Mersin, Bolu, Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Kastamonu, Hatay, Sakarya ve Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri söndürmek için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesi kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin önü yerleşim yerleri ve ormanın blok olarak ağaçların bulunduğu kısmına ulaşmadan kesildi.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan 8 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer, havadan 4 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Alevler 2,5 saatlik müdahale sonucu saat 13.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre toplam 2 hektar tarım arazisi ve orman zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

BİR YANGIN DA MERSİN'DE

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de orman yangını çıktı. İlçedeki Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bozyazı ilçesinde saat 11.30'da çıkan orman yangını, 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçisinin 4 saatlik çalışmasıyla saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından zarar tespit çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

BOLU'DA ORMAN YANGINI

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Alevlerin geniş bir alana yayılmasıyla çevre köylerdeki vatandaşlar, traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle ekiplerin çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE DE YANIYOR

Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

1 KÖY TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir” dedi.

3 NOKTA DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım" dedi.

HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır." denildi.

AYVACIK'TA DA YANGIN ÇIKTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinin arka tarafındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin hastaneye yakın olması endişe uyandırdı.

Öte yandan yangında ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi tahliye amaçlı tahliye edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangın bölgesine giden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Özkan, "Soma’da Turgutalp Mahallemizde maalesef bugün saat 14.30 sıralarında bir yangın haberini aldık. Yangın haberinin alınmasıyla beraber kriz merkezinde yerel unsurlarla beraber Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yerden ve havadan müdahale başladı. Yangının yayılmasıyla beraber hem hava hem kara unsurlarının etkisi arttırıldı. Tehlikeli bir zamanda bir zamanda başladı yangın. Rüzgarın hızı çok yüksek ve nem oranı düşük, sıcaklık da fazla. Yerleşim birimine de yakın olunca tüm tehlike unsurlara yan yana geldi. Bu hızla iyi bir koordinasyonla tüm araç ve gereçlerimizle yangını bir an önce sonlandırmayı istiyoruz. Hem jandarmamız, emniyetimiz, ilçe belediyemiz, kaymakamlığımız koordinasyonunda yerelde de etkin şekilde takip ediyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığımız bölgeyi gözeterek hava destek unsurlarını yönlendiriyor. İtfaiye Daire Başkanlığımızla görüştük. Yerleşim yerlerini tehdit ve tedbirlerini görüştük. Bir an önce bu yangının söndürülmesini temenni ediyorum. Tahliye kararı verilen Kozanlı Mahallemiz var. Arkadaşlarımız orada bilgilendirme yapıyorlar. Kriz merkezinde de hangi araç ve gereç ihtiyacı varsa temin edilmeye çalışılıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. Bir kişi gözaltına alındı. Taksirle de olsa etkili bir soruşturma yürütülüyor" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, havadan ve karadan ekipler müdahaleye başladı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahaleye başladığı bildirildi.



Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor.

KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Uğur köyü yakınındaki ormanlık alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Erken fark edilen yangını söndürmek için bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin de kullanıldığı söndürme çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Etkilenen alanın tespiti için çalışma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HATAY'DA ORMAN YANGINI

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Aslanyazı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye ait çok sayıda arazöz ile orman işçisi bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

SAKARYA'DA KORKUTAN YANGIN

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yerleşim alanına yakın ormanlık alanda çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Çarkçı Parselleri mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Paniğe kapılan mahalleli sokağa dökülerek, yangını söndürebilmek için seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın, yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı. Ancak yangına müdahale etmeye çalışan Arifiye Belediyesi’ne ait bir iş makinesi alevlerin ortasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Milas ilçesi Türbe-Ortaköy bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Türbe-Ortaköy mevkisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın alanında orman ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına başlandı.

DHA/İHA