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  4. Yine Esenyurt, yine olay! Eczanede borç dayağı

Yine Esenyurt, yine olay! Eczanede borç dayağı

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Esenyurt’ta ilaç almak için eczaneye gelen bir şahıs, içeri kendisine borcu olan arkadaşı girince yanına giderek beklemeden yumruk attı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde bulunan bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, ilaç almak için eczaneye gelen adam içeride kendisine borcu olan arkadaşını gördü. Borçlusunu görür görmez üstüne yürüyen şahıs, beklemeden adamın yüzüne yumruk attı. Yumruk sonrası adam neye uğradığını şaşırırken olaya iş yeri personeli müdahale ederek sinirli alacaklıyı eczaneden dışarı çıkardı. Şahsın dışarı çıkmasıyla olay büyümeden sona ererken yaşanan o anlar ise eczanenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA

Etiketler eczane eczacı borçlu borç şiddet dayak darp
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