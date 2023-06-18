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Yine kiracı-ev sahibi kavgası: 1 ölü

Yine kiracı-ev sahibi kavgası: 1 ölü
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kiracı F.T., ev sahibi O.M. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında F.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle M.'ye ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı F.T., Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Etiketler ankara altındağ kiracı ev sahibi kavga tartışma
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