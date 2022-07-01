Yine pitbul dehşeti! Sokak kan gölüne döndü
Ardahan'da yasaklı köpek ırklarından olan bir pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at telef oldu.
Dün öğle saatlerinde Ardahan'ın Göle İlçesinde Salimbey mahallesi Çermik sokakta Adem Kılıç'a ait atlı arabaya koşulu at, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
AT TELEF OLDU
Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu. Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken atlı arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu.
O ANLAR KAMERADA
Köpek vahşeti cep telefonu ile görüntüledi. Saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi.
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