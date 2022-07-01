  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yine pitbul dehşeti! Sokak kan gölüne döndü

Yine pitbul dehşeti! Sokak kan gölüne döndü

Yine pitbul dehşeti! Sokak kan gölüne döndü

Ardahan'da yasaklı köpek ırklarından olan bir pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at telef oldu.

Dün öğle saatlerinde Ardahan'ın Göle İlçesinde Salimbey mahallesi Çermik sokakta Adem Kılıç'a ait atlı arabaya koşulu at, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

AT TELEF OLDU
Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu. Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken atlı arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu.

O ANLAR KAMERADA
Köpek vahşeti cep telefonu ile görüntüledi. Saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi.

Etiketler ardahan pitbull
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Netflix Türkiye'den beklenen açıklama geldi
Milletin vekillerinin maaşına dudak uçuklatan zam
Dikiz aynasındaki mandal bakın ne işe yarıyor? Öğrenince ufkunuzu açacak ilginç bilgiler
Survivor All Star'da şampiyon belli oldu
Erdoğan'ın sürprizi bozuldu! Asgari ücret zammı belli oldu
Beyaz ayının saldırdığı çoban feci şekilde can verdi
Suriyeli ''kardeşlerimiz'' iş başında: Bu sefer öyle bir şey yaptılar ki!
Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
17 kilo veren Ufuk Özkan bambaşka biri oldu
Eda Taşpınar'dan ''pes'' dedirten kalça paylaşımı