  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yok böyle bir kaçakçılık: Ayakkabısından servet çıktı

Yok böyle bir kaçakçılık: Ayakkabısından servet çıktı

Yok böyle bir kaçakçılık: Ayakkabısından servet çıktı
Güncelleme:

Kars'ta yabancı uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Kars'ta yabancı uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın buldu.

Kars'ta yabancı uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)

 Kars'ta yabancı uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

DHA

Etiketler KARS yabancı uyruklu altın servet Kaçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ENAG, Mart 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Mart 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı Van sabaha kadar uyumadı: Çok sayıda gözaltı var Van sabaha kadar uyumadı: Çok sayıda gözaltı var Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğratan il! Mitingde 50 bin, sandıkta 12 bin! Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğratan il! Mitingde 50 bin, sandıkta 12 bin! Bakanlık açıkladı: Memura bayram öncesi maaş yok Bakanlık açıkladı: Memura bayram öncesi maaş yok Seçimi kaybeden AK Partili belediye başkanı otobüs indirimlerini iptal etti Seçimi kaybeden AK Partili belediye başkanı otobüs indirimlerini iptal etti Bayraktar TB3'ten bir başarı daha Bayraktar TB3'ten bir başarı daha İstanbul'un o ilçesinde bin 195 oy ''kaydırılmış'' İstanbul'un o ilçesinde bin 195 oy ''kaydırılmış'' Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin incisinden gelen görüntüler şoke etti Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin incisinden gelen görüntüler şoke etti CHP'li Yalım: ''Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim'' CHP'li Yalım: ''Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim'' Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleştiler Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleştiler