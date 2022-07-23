Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Gaziantep’te, TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini Bilal A. (21) hayatını kaybederken 10 yolcu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Narlı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Mardin’den Antalya’ya giden Midyat Seyyidoğlu firmasına ait 07 xxx 500 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden 34 xxx 498 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs muavini Bilal A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Bilal A.'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.