  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Gaziantep’te, TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini Bilal A. (21) hayatını kaybederken 10 yolcu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Narlı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Mardin’den Antalya’ya giden Midyat Seyyidoğlu firmasına ait 07 xxx 500 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden 34 xxx 498 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs muavini Bilal A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

Bilal A.'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Etiketler yolcu kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarihin en iyi futbol futbolcuları belirlendi: Listenin başında ne Pele ne Maradona var...
Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı
Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı
İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğa istismara suçüstü
Medyada büyük kapışma! Cumhuriyet yazarı, Abdulkadir Selvi'nin FETÖ geçmişini yazdı
İstanbul'daki tarihi tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninde sürpriz isim!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evlendi
Usta yazarı kaybettik!
Ekonomist Murat Muratoğlu, Erdoğan'ı çok kızdıracak
Dolar mı, Euro mu ? İşte dikkat çeken piyasa tahminleri...