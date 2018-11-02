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  4. 02 Kasım 2018 07:13

Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 S 0758 plakalı otobüs, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında 63 E 7836 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Trabzon-Malatya seferini yapan Turay Turizm'e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

AA

hafif ticari araç , yolcu otobüsü , sivas
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