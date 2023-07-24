Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: Yaralılar var!

Eskişehir'de yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara-Eskişehir seferini yapan yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan TIR'a çarptı. Kazada otobüsteki 22 yolcu ile TIR şoförü, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA