Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil takla attı, araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 22.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kazada .. .. .. plakalı otomobil kavşaktan karayoluna bağlanırken Erzincan'dan Sivas istikametine gitmekte olan .. .. .. plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil takla attı. Otomobilin içerisinde bulunan Zeliha Güven (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında bir de çocuğun bulunduğu 3 kişi ise ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Sivas'taki hastanelere kaldırılırken olay yerinde hayatını kaybeden Zeliha Güven sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Güven (52) ve Meral Aydemir (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.G. Aydemir'in (4) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas‘ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Ömer Umut Açık’ın (20) kullandığı 05 HA 013 plakalı motosiklet, merkeze bağlı 4 Eylülköyü Baraj Yolu Caddesi’nde yol kenarına devrildi.

Kazada ağır yaralanan Açık ile motosikletteki Gülben T. (18) ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Ömer Umut Açık, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen Gülben T’nin tedavisi sürüyor.