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Yolda yürürken hayatını kaybetti; polis şemsiyeyle önlem aldı

Yolda yürürken hayatını kaybetti; polis şemsiyeyle önlem aldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yolda yürürken yere düşerek yaşamını yitirdi. Yağışlı hava nedeniyle, yaşlı adamın cansız bedeni şemsiyeyle korundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda pazara gitmek üzere yolda yürüyen 75 yaşındaki adam yere düşerek hayatını kaybetti. Ekipler yaşlı adamın cansız bedenini yağmurdan korumak için şemsiye tuttu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay saat 14.30 sıralarınsa Esentepe Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Salı pazarına gitmek için pazar arabasıyla yürüyen N.A. (75), otobüs durağında bir anda yere yığıldı. A.'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yağışlı hava nedeniyle polis ekipleri, cenazenin üzerine şemsiye tutarak yağıştan korudular. Yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Etiketler bursa yaşlı adam
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