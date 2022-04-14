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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ'cüler yakalandı

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ'cüler yakalandı

Meriç’te yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan Hudut Kartalları devriye esnasında durumlarından şüphelenerek gözaltına alınan N.Ş, C.Ş, H.Ç, ve A.K.'nın jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanarak Uzunköprü Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tutuklu yargılanmalarına kara verilen FETÖ şüphelisi N.Ş, C.Ş, H.Ç, ve A.K. cezaevine gönderildi.

Öte yandan sınırda devriye Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 1 PKK şüphelisi İ.Ç de Hudut Kartallar tarafından yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.Ç. ile ilgili Meriç İlçe Jandarma Komutanlığınca tahkikat sürüyor.

Etiketler fetö pdy sınır yunanistan Türkiye
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