''Zeytinburnu Kasabı''nın tutuklandığı ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada ''Zeytinburnu Kasabı'' rumuzunu kullanan ve askeri üniforma giyerek elinde bıçak ve silahla fotoğraf paylaşan Afgan uyruklu kişinin tutuklu bulunduğunu duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Zeytinburnu Kasabı' ismiyle paylaşımlar yapan şahsın yaklaşık 2 ay önce tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımlarla ilgili araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, hesabın Afganistan uyruklu Kasap Ali A.'ya ait olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, A.'nın Zeytinburnu'nda 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçlarından 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığı bilgisine de yer verildi. Emniyet'in açıklamasında, tutuklama sırasında, A.'nın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki silahın da ele geçirildiği belirtildi.

Emniyet, A.'nın halen Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu bilgisini de paylaştı.