  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Zeytinburnu Kasabı''nın tutuklandığı ortaya çıktı

''Zeytinburnu Kasabı''nın tutuklandığı ortaya çıktı

''Zeytinburnu Kasabı''nın tutuklandığı ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada ''Zeytinburnu Kasabı'' rumuzunu kullanan ve askeri üniforma giyerek elinde bıçak ve silahla fotoğraf paylaşan Afgan uyruklu kişinin tutuklu bulunduğunu duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Zeytinburnu Kasabı' ismiyle paylaşımlar yapan şahsın yaklaşık 2 ay önce tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımlarla ilgili araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada,  hesabın Afganistan uyruklu Kasap Ali A.'ya ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. 

Açıklamada, A.'nın Zeytinburnu'nda 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçlarından 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığı bilgisine de yer verildi.  Emniyet'in açıklamasında, tutuklama  sırasında,  A.'nın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki silahın da ele geçirildiği belirtildi. 

Emniyet,  A.'nın halen Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu bilgisini de paylaştı. 

Etiketler zeytinburnu kasabı askeri üniforma istanbul emniyet müdürlüğü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Melisa Aslı Pamuk'un iç çamaşırı reklamı olay oldu: ''Arabistan'a hoşgeldiniz!''
Altın fiyatları için ''yeni rekor'' tahmini!
Araç sahipleri dikkat! Motorine beklenen indirim geldi
Altın fiyatları uçuşa geçti; Dolar ve Euro takipte!
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları için ilk açıklama
Türkiye'de ilk defa üretildi! Kilosu 400 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki ve mastürbasyon sorusuna yanıt
80 yaşındaki kadına Türkiye'yi ayağa kaldıran zulüm
Derbide 10 dakika forma giyen Arda Turan'ın görüntüsü olay oldu
Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı! Stüdyoya sedye geldi