Zorla fuhuş yaptırılan 3 kadın kurtarıldı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kadın kurtarıldı, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, Darıca ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak, 4 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.O., K.Y., S.T. ve K.M. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 3 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, “Fuhuşla teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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