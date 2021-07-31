3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı bölgesine saldırı düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK/YPG mensubu 3 teröristdaha etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonları sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
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