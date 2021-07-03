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3 üniversitede yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

3 üniversitede yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu.

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesinde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30’uncu maddesi gereğince alındı.

 

Etiketler üniversite fakülte recep tayyip erdoğan
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