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  3. 15 Ocak 2018 22:45

3 yıl sonra bölgeye dönüşler başladı

Irak'ta 3 yıl önce DEAŞ'tan temizlenen Salahaddin ilinin Tuzhurmatu ilçesine bağlı Süleyman Bey nahiyesine ödnüşler başladı.

3 yıl sonra bölgeye dönüşler başladı
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Irak'ta 3 yıl önce DEAŞ'tan temizlenen Salahaddin ilinin Tuzhurmatu ilçesine bağlı Süleyman Bey nahiyesinde, merkezi hükümete bağlı güçlerin kontrolü sağlamasıyla halkın evlerine dönmeye başladığı belirtildi.

Sünni Arapların yoğunlukla yaşadığı nahiyenin Müdürü Talib Muhammed,  gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bölgeye merkezi hükümete bağlı güçlerin  gelmesi nahiyeye geri dönmemizi sağladı.'' dedi.

Köyleriyle birlikte 35 bin nüfusa sahip Süleyman Bey halkının  tamamının göçmen durumuna düştüğünü belirten Muhammed, ''DEAŞ terör örgütü  nahiyede taş üzerinde taş bırakmadı. Binlerce vatandaş Kerkük ve Salahaddin  vilayetlerine göç etti. Artık halkımızın evlerine dönmeleri gerekiyor.'' diye  konuştu.

Nahiyenin 3 yıl önce DEAŞ'tan kurtarılmasına rağmen örgütün uyuyan  hücrelerinin muhtemel saldırılarından dolayı nahiyelilerin dönemediğini belirten  Muhammed, ''En büyük korkumuz DEAŞ'ın uyuyan hücreleri artık yok olmuştur.  Özellikle merkezi hükümete bağlı güçlerin bölgeyi kontrol etmelerinden sonra halk  derin bir nefes aldı.'' ifadelerini kullandı.

Muhammed, DEAŞ terör örgütünden dolayı nahiyede neredeyse sağlam bina  kalmadığını, halkın bölgeye tekrar yerleşebilmesi için asayişin sağlanmasının  yanında teşvik mahiyetinde maddi desteğin de oldukça önemli ve gerekli olduğunu  sözlerine ekledi.

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