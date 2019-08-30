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  3. 30 Ağustos 2019 13:37

30 Ağustos kutlamalarında protokolü de şaşırtan anlar

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen konserde bir kadının protokol üyelerinin karşısında bir anda oynamaya başlaması şaşkınlık yaşattı.

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Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından program Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Programda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği ekipleri konser verdi. Bu sırada isminin Muhteber Yılmaz olduğu öğrenilen bir kadın, Samsun Valisi Osman Kaymak ve diğer protokol üyelerinin karşısında oynamaya başladı.

HERKES ŞAŞTI KALDI

Herkesin şaşkın bakışları arasında bütün meydanı dolaşan kadın, konserin bitmesinin ardından yerine geçti.

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