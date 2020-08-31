30 Ağustos yürüyüşünde CHP'li vekile polis tekmesi!

CHP Kırşehir İl Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde düzenlemek istediği zafer alayı polis tarafından engellendi.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan CHP’lilere polis, barikatlarıyla müdahale etti.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, yaptığı açıklamada polis şiddetine maruz kalarak kendisine tekme atıldığını açıkladı.

Öte yandan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan Halk TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tek istediğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı için fenerleri yakıp meydana gitmekti. Emniyet müdürleri, müdür yardımcıları da izin verdi. Biz geçtikten sonra bu kez şiddet uyguladılar.

Polis arkadaşlar çok ciddi bir emir almışlar herhalde. Böyle bir şey olmaz. Biz sadece 3-4 kişi gidip fener alayı yapacaktık. Ben Vali Bey’le de görüştüm daha önce. Herkesin buna ihtiyacı vardı. 23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı yaşayamadılar ama 30 Ağustos’u hep beraber yaşayalım dedik.

Ben yıllarca doktorluk yaptım. Polis arkadaşların, bekçi arkadaşların çocuklarını muayene ettim. Hastalarına baktım… Üzüldüğüm taraf bu. Bunca şiddete ne gerek var?"

Gül Kitapevi yangınında ne oldu?

5 Eylül 2015 tarihinde Kırşehir’de 'Teröre Lanet Bayrağa Saygı' adı altında yapılan yürüyüş sonrasında HDP Kırşehir İl Başkanlığına saldırı gerçekleştirildi. HDP binasından sona Gül Kitapevi’ne yönelen saldırganlar, burayı ateşe verdi.

