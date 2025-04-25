30 kişinin yargılandığı İmamoğlu protestoları davasında yeni gelişme

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protestolara katılan 30 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşma 10 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları iddiasıyla haklarında 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istenen 30 sanık, İstanbul 14. asliye Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda görüldü.

DURUŞMA 10 EKİM’E ERTELENDİ

Mahkeme, 14 kişi hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına, 2 sanık hakkında adli kontrol uygulanmasına ve 2 sanık hakkında zorla getirilme kararı için müzekkere yazılmasına hükmetti. Sanıklardan dosyadaki fotoğrafların kendilerine ait olmadığını iddia eden 4 kişinin fotoğrafının temin edilerek bilirkişiye gönderilmesini istedi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla 10 Ekim tarihine ertelendi.

DHA