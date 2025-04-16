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31 ilde büyük operasyon: 223 şüpheli yakalandı

31 ilde büyük operasyon: 223 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suç ve suçlulara yönelik 10 il merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, dün siber suç ve suçlulara yönelik 10 il merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini kripto varlık aracılığıyla satın aldıkları, oltalama (phishing) siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan 'ürün bedeli, vergi' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın bilgisi ve rızası dışında banka hesaplarından kredi çekip, kendi hesaplarına transfer ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi" dedi.

'SANAL DEVRİYELERİMİZ 7/24 GÖREVLERİNİN BAŞINDA'

Şüpheliler hakkında; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, MASAK'ımızı operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" açıklamasında bulundu. 

DHA

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Etiketler Ali Yerlikaya siber suçlar operasyon
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