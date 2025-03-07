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3.2 milyar TL'lik destek ödemesi başladı

3.2 milyar TL'lik destek ödemesi başladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 299 milyon 386 bin TL'lik tarım destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 milyar 30 milyon 403 bin 767 TL Hububat Desteği, 228 milyon 675 bin TL Hayvan Gen Kaynakları Desteği, 40 milyon 307 bin 577 TL Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği olmak üzere toplamda 3 milyar 299 milyon 386 bin 344 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, Hububat Desteği'nin; Samsun, Tokat, Karaman, Kars, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Erzurum, Van, Siirt, Balıkesir, Çorum, Afyonkarahisar, Tunceli ve Kahramanmaraş illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceğini açıkladı. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 299 milyon 386 bin TL'lik tarım destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

DHA

Etiketler tarım ve orman bakanlığı tarımsal destek ödemesi
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