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  3. 25 Aralık 2020 09:51

4 ilde büyük sahte içki operasyonu! Gözaltılar var

Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

4 ilde büyük sahte içki operasyonu! Gözaltılar var
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Ankara merkezli 4 ilde, yılbaşı öncesi sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri tespit edilen 32 kişiden aralarında örgüt lideri ve üyelerinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. 

Operasyonda, 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

 

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