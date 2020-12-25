4 ilde büyük sahte içki operasyonu! Gözaltılar var

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara merkezli 4 ilde, yılbaşı öncesi sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri tespit edilen 32 kişiden aralarında örgüt lideri ve üyelerinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol