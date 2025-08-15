4 ilde denize girmek yasaklandı: İstanbul da listede!

İstanbul, Tekirdağ, Sakarya ve Düzce'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar Silivri’de de etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçe genelinde plajlarda denize girişler yasaklandı. Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ağır hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği boğulma riskini önlemek amacıyla tüm ilçe genelindeki plajlarda 15, 16 ve 17 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girişler yasaklandı" ifadelerine yer verildi.



Kaymakamlık açıklamasında, kuvvetli rüzgâr ve dalga nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden vatandaşların korunması için bu kararın alındığı belirtildi. İlçedeki tüm sahil ve plajlarda denetimlerin artırılacağı, yasağa uymayanlara ise yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.



Yetkililer, yasağın sürdüğü süre boyunca vatandaşların denize girmemesi ve uyarı levhalarına riayet etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sahil hattında görevli ekiplerin sürekli devriye halinde olacağı bildirildi.

Tekirdağ'da yasak kararı

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde, Şarköy ve Süleymanpaşa'da 15-16 Ağustos'ta, Saray ilçesinde ise 15 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

Düzce ve Sakarya'da denize girmek yasak

Düzce’de olumsuz hava ve deniz şartları sebebi ile denize girilmemesi yönünde karar alındı.



Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 15 Ağustos 2025 günü saat 12:45 itibariyle tüm plaj ve sahillerde denize girilmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi. Konu ile ilgili "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Akçakoca Kaymakamlığımızca 15 Ağustos 2025 günü saat 12:45 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" açıklamalarında bulunuldu.

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmek bugün de yasaklandı.

Kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda Sakarya sahillerinde bugün de kırmızı bayrak çekildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarılarda bulunarak sahillerde denetimlerini sürdürüyor.

