  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 4 ilde denize girmek yasaklandı: İstanbul da listede!

4 ilde denize girmek yasaklandı: İstanbul da listede!

4 ilde denize girmek yasaklandı: İstanbul da listede!
Güncelleme:

İstanbul, Tekirdağ, Sakarya ve Düzce'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar Silivri’de de etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçe genelinde plajlarda denize girişler yasaklandı. Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ağır hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği boğulma riskini önlemek amacıyla tüm ilçe genelindeki plajlarda 15, 16 ve 17 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girişler yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

Kaymakamlık açıklamasında, kuvvetli rüzgâr ve dalga nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden vatandaşların korunması için bu kararın alındığı belirtildi. İlçedeki tüm sahil ve plajlarda denetimlerin artırılacağı, yasağa uymayanlara ise yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.

Yetkililer, yasağın sürdüğü süre boyunca vatandaşların denize girmemesi ve uyarı levhalarına riayet etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sahil hattında görevli ekiplerin sürekli devriye halinde olacağı bildirildi.

Tekirdağ'da yasak kararı

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde, Şarköy ve Süleymanpaşa'da 15-16 Ağustos'ta, Saray ilçesinde ise 15 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

Düzce ve Sakarya'da denize girmek yasak

Düzce’de olumsuz hava ve deniz şartları sebebi ile denize girilmemesi yönünde karar alındı. 

Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 15 Ağustos 2025 günü saat 12:45 itibariyle tüm plaj ve sahillerde denize girilmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi. Konu ile ilgili "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Akçakoca Kaymakamlığımızca 15 Ağustos 2025 günü saat 12:45 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" açıklamalarında bulunuldu.

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmek bugün de yasaklandı.

Kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda Sakarya sahillerinde bugün de kırmızı bayrak çekildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarılarda bulunarak sahillerde denetimlerini sürdürüyor.

İHA

text-ad
Etiketler istanbul  Tekirdağ düzce
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!'' Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!'' Uzak Şehir'in güzeli Terminatör çıktı: Meğer milli vücut geliştirmeciymiş! Uzak Şehir'in güzeli Terminatör çıktı: Meğer milli vücut geliştirmeciymiş! Sucuktan peynire, baldan zeytinyağına... Onlarca marka tek tek ifşa edildi! Sucuktan peynire, baldan zeytinyağına... Onlarca marka tek tek ifşa edildi! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflasını açıkladı Türkiye'nin bir sektör devi daha iflasını açıkladı Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı! Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı! CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltına alındı! CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltına alındı! Güzel oyuncunun pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu! Güzel oyuncunun pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu! Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi! Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi! Simge Sağın'dan ''ben keşfettim Mauro Icardi patlattı'' sözlerine çok sert yanıt Simge Sağın'dan ''ben keşfettim Mauro Icardi patlattı'' sözlerine çok sert yanıt Ekranların güzel oyuncusu yeni projesi öncesi enerji toplama tatilinde... Ekranların güzel oyuncusu yeni projesi öncesi enerji toplama tatilinde...
Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan belediye başkanına yaptığı uyarı olay oldu Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan belediye başkanına yaptığı uyarı olay oldu CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı! Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı! Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: 1 kişi öldü! Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: 1 kişi öldü! Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem ''Altın Gelin'' lakaplı sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren boşanıyor! ''Altın Gelin'' lakaplı sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren boşanıyor! Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası! İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası!