48 saatlik su kesintisi! Bidon almak için sıraya girdiler

Kocaeli’de TCDD çalışmaları kapsamında 2 günlük planlı su kesintisi yaşanacağının açıklanmasının ardından esnaflar bidon satmak için, vatandaş ise almak için sıraya girdi.

TCDD’nin Hereke’de yürüttüğü 3. Hızlı tren hattı inşaat çalışmaları sebebiyle, 2 bin milimetre çapında ana isale hattının güzergahı değiştirileceği için Kocaeli’nin tamamında 48 saatlik planlı bir su kesintisi yaşanacak. 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00’da başlayacak olan planlı su kesintisi, 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00’a kadar devam edecek.



Planlı su kesintisini duyan vatandaşlar bidon satışı yapılan yerlere akın etti. Daha çok en büyük boy olan 30 litrelik bidonları tercih eden vatandaşlar, susuz kalmamak için bidonların fiyatlarını dahi önemsemiyor.

Şehirde bidon fiyatları 22 lira ile 40 lira arasında değişiklik gösteriyor. Genellikle 30 litrelik bidonlar fiyat bile sorulmadan satılıyor.