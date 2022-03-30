5 ilde DHKP-C operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma ve etkin pişmanlık hükümlerince ifade veren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yaklanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum illerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 1 tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjörle 9 adet fişek; çok sayıda doküman ele geçirildi.

DHA