  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 5 ilde DHKP-C operasyonu: 14 gözaltı

5 ilde DHKP-C operasyonu: 14 gözaltı

5 ilde DHKP-C operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma ve etkin pişmanlık hükümlerince ifade veren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yaklanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum illerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 1 tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjörle 9 adet fişek; çok sayıda doküman ele geçirildi.

DHA

Etiketler dhkpc operasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti ve MHP'nin seçim yasasına muhalefet şerh koydu
Huawei otomobil piyasasını altüst etti! İşte karşınızda en uzun menzilli elektrikli otomobil
Dolar, Euro ve altındaki ''barış'' havası çabuk geçti; yükselişe geçtiler!
Ukrayna'dan ''serseri mayın'' açıklaması
Enflasyon gerçeğini MetroPOLL'ün anketi ortaya çıkardı
8 aylık hamile Sinem Kobal'ı gören ''yalan söylüyor bu fizikle hamile olamaz'' dedi
Bakan Özer açıkladı: Okula gitme zorunluluğu kalktı!
Geri sayımı Türkiye'nin gururu ATAK helikopteri sayıyor
Atatürk'e bir saldırı daha! Bu sefer de fotoğraflarını yırttılar
Motorine bir indirim daha geliyor!