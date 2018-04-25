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  3. 25 Nisan 2018 19:19

5 katlı plazada yangın çıktı !

Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 katlı plazada yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

5 katlı plazada yangın çıktı !
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Bağcılar - Güngören Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 katlı plazanın 4. ve 5. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan yerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bedrettin Dalan Bulvarı Bağcılar - Güngören Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 katlı plazanın etiket imalatı yapan 4. ve 5. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 4. katın bir kısmını sardı. Plaza çalışanların ihbarı üzerine olay yerine başta İkitelli, Başakşehir, Kocasinan olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekipler, yangını söndürdükten bir süre sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

itfaiye , yangın , plaza
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