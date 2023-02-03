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5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Fırat Kalkanı bölgesinde ise 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

3 PKK'LI TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yeni açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler msb milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist
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