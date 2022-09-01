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5 tahıl gemisi daha yola çıktı

5 tahıl gemisi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tahıl sevkiyatı kapsamında; bugün, sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti. Sevkiyatlar, İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor” denildi. 

Etiketler tahıl gemisi tahıl gemi ukrayna rusya Türkiye
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