5 tahıl gemisi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tahıl sevkiyatı kapsamında; bugün, sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti. Sevkiyatlar, İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor” denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol