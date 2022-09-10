5 tahıl yüklü gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. Ayrıca bugün 12 geminin de denetlenmesi planlandı” denildi
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