5 tahıl yüklü gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. Ayrıca bugün 12 geminin de denetlenmesi planlandı” denildi