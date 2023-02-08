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53 saat sonra bir çocuk daha sağ kurtarıldı

53 saat sonra bir çocuk daha sağ kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Urfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 1 yaşındaki çocuğa, 53 saat sonra ulaştı.

Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)

Etiketler kahramanmaraş çocuk enkaz kurtarma mucize
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