6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla sürerken Kuzey Irak'ta 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı paylaşımında şöyle dedi:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
“Terörist neredeyse hedefimiz orası! parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.
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