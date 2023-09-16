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6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla sürerken Kuzey Irak'ta 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Millî Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı paylaşımında şöyle dedi:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

“Terörist neredeyse hedefimiz orası! parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.

Etiketler tsk msb pkk terör operasyon mehmetçik
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