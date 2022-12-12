6 yaşındaki kızla evlendiği iddia edilmişti! Vaazda bakın neler demiş!

6 yaşındaki kızla evlenerek yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen K.İ.'nin verdiği vaazda ''Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada 'O büyük günahlarından da hafifletilme olunur' diye buyuruluyor'' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'nin 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki K.İ. ile evlendirdiği ve bu kız çocuğunun yıllarca istismara maruz kaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SON VAAZINDAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Henüz 6 yaşındayken kendisi ile evlendirilen H.K.G.'yi yıllarca istismar ettiği öne sürülen K.İ.'nin Hiranur Vakfının Sancaktepe'deki merkezinde sık sık vaaz verdiği, hatta son vaazlarından birinde dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İ., verdiği son vaazda "İman şart. Allahü teala bizi imanlı olarak yarattı, imanlı olarak yaşatıyor. İnşallah son nefesimizde de imanımızı muhafaza ederek kendisine kavuşmayı, Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada 'O büyük günahlarından da hafifletilme olunur' diye buyuruluyor" ifadelerini kullanmış.

NE OLMUŞTU?

Mağdur H.K.G. 6 yaşından beri şüpheli K.İ. tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, şüpheli K.İ. ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine K.İ. tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtti. Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu. Hazırlanan iddianamede K.İ. hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Y.Z.G. ve anne F.G. hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.