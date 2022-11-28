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60 ay vadeli 500 bin TL kredi ödemeleri başladı

60 ay vadeli 500 bin TL kredi ödemeleri başladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi destekleri başladı. Esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçen ay açıkladığı, esnafa yeni kredi paketinde ödemeler başladı.

Bakan Nebati, "Bu ülke, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak. Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini ’üretim’ oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.

Etiketler esnafa kredi ödemesi esnafa kredi kredi esnaf bakanlık
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