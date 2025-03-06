61 meslek grubuna daha belge zorunluluğu getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına 61 yeni meslek ekledi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğunun kapsamı genişletildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve yeni meslek gruplarını da kapsayan 8. Tebliğ, 21 Şubat 2024 tarihinde yayımlandı. Yeni tebliğ kapsamında Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi'nin belgelendirme yetkisine sahip olduğu kamyon şoförü, tehlikeli madde taşımacılığı şoförü ve işletme elektrik bakımcısı meslekleri de yer aldı.

Yeni tebliğ hakkında görüşlerini dile getiren GTO Yönetim Kurulu Üyesi ve GTO MYM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özgözükara "İşverenler, çalışanlarının yasal mevzuata uygun şekilde belgelendirilmesini sağlamak zorundadır. Bu noktada GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi olarak, Gaziantep'te faaliyet gösteren işçi ve işverenlerimize hızlı ve güvenilir belgelendirme hizmeti sunarak sektörlerin nitelikli iş gücüne kavuşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İHA