63 Türk işçi Sırbistan'da mahsur kaldı

Çalışmak için gittikleri Sırbistan'ın Kivaljevo kentinde paralarını alamadıkları için mahsur kalan 63 işçi yardım istedi. Sadece 1 günlük erzakları kaldığını ve pazartesi günü de kaldıkları otelden atılacaklarını söyleyen işçiler, kendilerini Sırbistan'a götüren İzmir merkezli HH Plan Medya Basın Tanıtım ve Organizasyon şirketine tepki gösterdi.

İşçiler, ana firmanın, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın eski danışmanı olan Halis Hayırlı'ya ait "HH Plan Medya Basın Tanıtım ve Organizasyon" adlı taşeron şirkete ödemeyi yaptığını ancak taşeron firmanın kendilerine bunu iletmediğini ileri sürdü. Sırbistan'daki Türk Büyükelçiliği yetkililerinin de sorunu çözmediğini söyleyen işçiler, "Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Devletimiz bize yardım etsin" dedi.

Yaklaşık 3 ay önce, Sırbistan ordusuna ait askeri lojman inşaatında çalışmak için Sırbistan'ın Kivaljevo kentine giden işçilerin hayatı kabusa döndü. 25'i İzmir'den gitme 63 işçi, bağlı oldukları İzmir merkezli HH Plan Medya Basın Tanıtım ve Organizasyon adlı şirket tarafından mağdur edildiklerini, aylardır paralarını alamadıklarını ve karşılarında hiçbir muhatap bulamadıklarını dile getirdi. İşçiler, hiç paralarının kalmadığını, erzaklarının sadece 1 gün yeteceğini ve konaklama bedelinin ödenmemesi nedeniyle pazartesi günü de kaldıkları otelden atılacaklarını söyledi. Plan Medya'nın sahibi olan Halis Hayırlı'ya tepki gösteren işçiler, "Biz burada mahsur kaldık. Kimse ilgilenmiyor. Ülkeye dönmek istediğimizi söylüyoruz, firma ilgilenmiyor. Covid testi yaptırmamız gerekiyor. Ayrıca, uçak biletleri en az 1000 Euro. Devletimiz bize sahip çıksın" dedi.

ANA FİRMA ÖDEMEYİ YAPMIŞ

Erzurum'dan 3 ay önce Sırbistan'a geldiğini anlatan işçi Emrah Aydın, "Aramızda 3 aylık, 2 aylık, 1 aylık işçiler var. Kimse parasını alamadı. Ana firma olan Key Yapı ve Global Yapı'nın yetkilileriyle görüştük. Onlar, paralarımızın tamamını Plan Medya'ya yatırmışlar. Bunu belgelendirebiliyorlar. Ancak Plan Medya bize yatırmamış. Ana firmalar, 'ödediğimiz parayı niye bir daha ödeyelim' diyor. Plan Medya'dan ise kesinlikle bir muhatap bulamıyoruz. Halis Hayırlı telefonlarımıza çıkmıyor" dedi.

ELÇİLİK 'BELGRAD'A GELİN' DİYOR

Sırbistan'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden yetkililerin de yanlarına geldiğini belirten Aydın, "Büyükelçilik yetkilileri Halis Hayırlı ile görüşmüş. Sıkıntılı olduğunu söylemiş. Şu anda üzüntüden hastanede yattığını anlatmış. Ama biz burada mağduruz, mahsur kaldık" diye konuştu.

Görüştükleri Türk büyükelçilik yetkililerinin ise "Eve dönmek isteyenler buradan Belgrad'a gelip devlete borçlanmalı. Biletini alıp gittikten sonra devlete borçlarını ödeyebilirler" dediğini aktaran işçi Aydın, "Bizde de var kabahat. Hiçbir şey imzalamadan buralara geldik. Ama bizi bu şekilde mağdur eden firmaya dava açacağız. Tek isteğimiz bir an önce ülkemize dönmek. Ne olur devletimiz bize sahip çıksın" diye konuştu.

İşçilerin ulaştığı İzmirli avukat Sema Ayatar da her türlü hukuki desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

AK PARTİ SEÇİM ÇALIŞMALARININ ORGANİZASYONUNU YAPMIŞTI

İşçilerin tepki gösterdiği taşeron firma HH Plan Medya Basın Tanıtım ve Organizasyon'un internet sitesindeki "markalarımız" bölümünde, AK Parti ve İzmir Valiliği'nin yanı sıra 17-25 Aralık'tan sonra el konulan Orkide Yağları ve Kavuklar Grup da yer aldı. Kayyım döneminde Orkide Yağları ve Kavuklar Grup'un basın işlerini yürüten Hayırlı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir miting ve organizasyonları ile Binali Yıldırım ve eski bakan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Nihat Zeybekçi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylıklarındaki seçim çalışmalarında da imzası vardı.