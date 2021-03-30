65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı kalktı mı ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı yeni koronavirüs yasakları sırasında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı için herhangi bir şey söylememesi kafaları karıştırdı. İşte riskli yaş grupları için son durum...

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Risk grubuna göre illerin açıklanmasının ardından düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Uygulama yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise devam ediyor.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN YENİ RİSK HARİTASI: TÜRKİYE KIZARDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni risk haritasını paylaşarak, "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Ramazan ayı ile ilgili 'fedakarlık yapacağız' diyerek "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir" dedi.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı.