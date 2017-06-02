7 ilde insan kaçakçılarına baskın !

Bodrum kıyılarından Yunan adalarına geçmeye çalışan 79 kişinin yakalanmasının ardından Bodrum polisinin 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda biri avukat ve biri polis memuru olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

Yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışanlara yönelik 6 ayrı operasyonda 79 kişi gözaltına alındı. Kaçakları adalara götürmek üzere hazırlanmış 4 adet tekne, 43 adet can yeleği, 12 adet şişme can simidi ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah operasyon başlattı.

Saat 07.00 sıralarında eş zamanlı olarak Bodrum merkezli, Muğla’nın Fethiye ilçesi, İzmir, Diyarbakır, Sakarya, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa illerinde yapılan operasyonda, biri avukat ve biri Polis Memuru olmak üzere 13 kişi yakalandı. Bu kişilerle birlikte hareket eden bazı kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.