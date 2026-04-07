7 ilde yatırım dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 27 şüpheli yakalandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin, "invescogrubu" isimli sponsorlu reklam içerikleriyle oltalama (phishing) yöntemi kullanarak vatandaşları sahte yatırım sitelerine yönlendirdiği, yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
19 şüpheli tutuklandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Adana, Antalya, Bitlis, Edirne, Hatay ve Van’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 19’u tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol