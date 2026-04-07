  3. 7 ilde yatırım dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 27 şüpheli yakalandı

Sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin, "invescogrubu" isimli sponsorlu reklam içerikleriyle oltalama (phishing) yöntemi kullanarak vatandaşları sahte yatırım sitelerine yönlendirdiği, yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

19 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Adana, Antalya, Bitlis, Edirne, Hatay ve Van’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 19’u tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı
Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı
Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!''
Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!''
İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu
Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu
65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi
65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' Trump'tan tehdit üstüne tehdit: ''Bu gece bir medeniyet yok olacak'' Trump'tan tehdit üstüne tehdit: ''Bu gece bir medeniyet yok olacak'' AK Parti'nin tüm emeklilere verip unuttuğu sözü, CHP bir yasa teklifi ile Meclis'e sundu! AK Parti'nin tüm emeklilere verip unuttuğu sözü, CHP bir yasa teklifi ile Meclis'e sundu! Süper Lig ekibinin başkanı dev holdingi satın aldı Süper Lig ekibinin başkanı dev holdingi satın aldı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı! Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı!
Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı 2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu 2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı! ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı! İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! Yeraltı dizisine sürpriz transfer! Sürpriz isim kadroya dahil oldu Yeraltı dizisine sürpriz transfer! Sürpriz isim kadroya dahil oldu Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı! Faizsiz kredide 140 bin TL rekoru kırıldı... İşte en yüksek krediyi veren bankalar... Faizsiz kredide 140 bin TL rekoru kırıldı... İşte en yüksek krediyi veren bankalar...