77 kaymakam alınacak! Sınav tarihi belli oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 20232'te yapıyoruz ve 77 kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız'' dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni kaymakam adayı alımına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin mülki idare amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım. Beklediğiniz haberi paylaşıyorum; Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023'te yapıyoruz ve 77 kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız. Siz şimdiden çalışmaya başlayın" ifadelerini kullandı.
Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2023
Beklediğiniz haberi paylaşıyorum;
Kaymakamlık Sınavımızı
3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 7️⃣7️⃣ Kaymakam adayı alıyoruz🇹🇷… pic.twitter.com/nrj6qDHLuI
İHA
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