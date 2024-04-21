81 ilde dev operasyon: 194 gözaltı

İçişlerini Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına 81 ilde düzenlenen operasyonda 194 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişlerini Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarından, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde 'Narkoçelik-13' operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 şüpheli ise yakalandı.

Düzenlenen operasyonlarda Ankara’da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. İstanbul’da ise 7 kilogram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik-13' Operasyonlarında; 45 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

8️⃣1️⃣ ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-13” Operasyonlarında;

4️⃣5️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

8️⃣7️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



1️⃣9️⃣4️⃣ Zehir… pic.twitter.com/XAr2JOpoCG — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 21, 2024

DHA