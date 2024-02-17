9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağının lisansı iptal edildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili son bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Bakan Bayraktar, “Heyelan sonrasında çok büyük miktarda yaklaşık 10 milyon metreküplük toprağın akması söz konusu. 9 kardeşimiz kayıp. Özellikle manganez ocağında 3 çalışanımız için çalışmalarımız devam ediyor. Burada çalışmalarımızı biraz hızlandırdık. 35 metre yüksekliğinde bir topraktan söz ediyoruz. Manganez ocağı tarafında kamyona ait parçaları bulduk. Dolayısıyla oraya odaklanmış durumdayız." dedi.

“SUDA HALK SAĞLIĞININ TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK”

Çevre konusunda olumsuz bir durum yaşanmaması için yakından takip ettiklerini belirten Bayraktar, "Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması öncelikle konumuz. Bu toprağı bu saha içinde en emniyetli yer olarak geçmişte çalışılmış mermer ocağına aktarmak istiyoruz. Sabırlı deresinin yatağında suya bir bulaşma olmasın istiyoruz. Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum söz konusu değil. İşin çevreye verdiği olumsuz durumları da yakın olarak takip ediyoruz. Bunun dışında idari soruşturmamız devam ediyor. Hem çevre ile ilgili tedbirleri almaya hem de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

MADEN OCAĞININ ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Felaketin yaşandığı altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik şirketinin çevre izin ve üretim lisansı iptal edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, işletmeci şirketin üretim faaliyetlerini doğrudan durdurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün İliç Adliyesine çıkarılan J.R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T. ve A.R.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÖLGEDE ÖLÇÜMLER SÜRÜYOR: OLUMSUZLUK YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgedeki siyanür ölçümleri ise sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, toprak kaymasının yaşandığı bölgeden alınan son su ve toprak örneklerinde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

“Sahada yaptığımız incelemelerde 9 tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinden katılan hocalarımızla sahada keşif yaptık ve onların da ilave edilmesini istediği noktaları da izleme noktalarımıza ekledik.” diyen Akgün, şunları söyledi:

“Şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün, cihazın dedeksiyon limitinin yani ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, 0,01 mg/L olduğunu tespit ettik. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde yüzeysel akış olan iki bölgemiz vardı. Bu bölgelerde su akışı vardı, alınan tedbirlerle set yapılmak suretiyle, menfezin kapatılması suretiyle bu bölgedeki akış da engellendi. Dolayısıyla dün ve bugün yaptığımız kontrollerde bu iki noktada akışın kesildiğini gördük. Suda limit değeri 0,1mg/L olan siyanürün, şu anda 0,01’in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler. Belki sıfır olduğunu şu anda görebiliyoruz.”