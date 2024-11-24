9 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Türkiye'nin eli kanlı bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" denildi.
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