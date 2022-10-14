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A101 işçilerine ''nöbet'' işkencesi

A101 işçilerine ''nöbet'' işkencesi

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101'in Ağrı'daki bir şubesinde depoyu fareler basınca ürünler dışarı çıkarıldı. Mağazanın sorumlusu ve müdür yardımcısının, gece boyunca ürünlerin başında nöbet tutmaya zorlandığı iddia edildi. Ertesi gün ise satışlar sokakta devam etmek zorunda kaldı.

Mağaza Market-Sen’in yayınladığı açıklamaya göre A101’in Ağrı’daki bir şubesinde depoyu farelerin bastığı ve çok sayıda ürünlerin dışarı çıkartıldığı ifade edildi. 

Olay sonrası mağazanın sorumlusu ve müdür yardımcısı, tüm gece ürünlerin başında nöbet tutmaya zorlandı.

Tüm ürünler dışarı çıkarılınca ertesi gün işçiler satışa sokakta devam etmek zorunda bırakıldı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan sendika, “Geceden sabaha kadar o ürünlerin başında bekleyen işçiler, A101 patronlarının kölesi midir? A101 işçileri, patronların kârına ortak mı ki ürünlerinin de bekçiliğini yapıyor?” diye sordu. 

Etiketler a101 mağaza
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