Abant, Gölcük ve Yedigöller’e HES kodu ile girilecek

Valiliğin açıklamasında, Covid-19 salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için önlemler aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Abant, Gölcük, Yedigöller mesire alanlarına il içinden ve il dışından yoğun şekilde ziyaretçilerin geldiği, bu ziyaretçilerin en azından bazılarının pozitif vaka tanımlı veya temaslısı oldukları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği halde söz konusu mesire alanlarına geldikleri tespit edildiğinden, ilk etapta Abant, Gölcük ve Yedigöller’e tatil günlerinde girişlerin sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda elektronik HES sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesine; ülkemiz genelinde ve ilimizde koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri şahıslardan oluştuğu anlaşıldığından kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın virüsten daha iyi korunabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmalarının kısıtlanmasına yani bu tür aktivitelere katılmalarının engellenmesine; vatandaşlarımızın yeme-içme gerekçesiyle maske takmamalarına sebebiyet verdiği anlaşıldığından maske çıkartılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda sigara içilmesine, dondurma ve çekirdek gibi gıda tüketimine izin verilmemesine; lokanta, restoran, kafe gibi yeme-içme mekanlarında yeme-içme eyleminin dışında mutlak surette maskeli olunmasına karar verildi.”