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ABD limanı vurdu; hasar alan Türk gemisi mahsur kaldı

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ABD'nin Yemen’in Husilerin kontrolündeki Hudeyde kıyısında bulunan Ras Isa petrol terminaline düzenlediği saldırı sırasında bir Türk gemisinin hasar aldığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'nca ABD tarafından Yemen'de bir limana düzenlenen saldırıda Türk firmasına ait yakıt gemisine şarapnel isabet ettiği, konuyla ilgili gerekli girişimlere başlandığı bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; ABD tarafından 17 Nisan akşamı Yemen'in Hutilerin kontrolündeki Hudeyde kıyısında bulunan Ras Isa petrol terminaline düzenlenen saldırıda, bir Türk firmasının işletmecisi olduğu yakıt gemisine şarapnel parçaları isabet etti. Gemide ciddi hasar oluşmazken; saldırının ardından limandan ayrılmak isteyen gemiye, limanı kontrol eden grup tarafından izin verilmedi. Durumun öğrenilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliği'nce gerekli girişimlere başlandı. Gemide bulunan 26 kişilik mürettebattan kaptan dahil 4'ünün Türk vatandaşı, diğer 22 personelin Hindistan vatandaşı olduğu, mürettebatın tamamının durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

DHA

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Etiketler Yemen  husiler abd Amerika türk gemisi gemi
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